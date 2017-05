Qué te hiciste: el cambio de look de Dolores Fonzi

Una publicación compartida de Dolores Fonzi (@lolafonca) el 2 de May de 2017 a la(s) 6:40 PDT

Después, podés compartir el cambio de look en tu cuenta de Instagram –como hizo la actriz citada arriba– o no. Esa es otra discusión.

No importa si sos Dolores Fonzi o Marita del centro; si tenés ganas de teñirte el pelo de rubio, naranja o “blorange” (una mezcla de ambos), adelante.

