Rancio cruce: la “pelea” entre Baby Etchecopar y Jorge Rial

El pez por la boca come y muere. Y si a Baby Etchecopar o a Jorge Rial les gusta el pescado o no es un dato restringido a sus dietas. Sus declaraciones en los medios, en cambio, son públicas.

Ambos mantuvieron una suerte de disputa verbal “a distancia” el último lunes luego de que el segundo cuestionara los dichos del primero y, el primero tildara de “cornudo” y “mal padre” al segundo.

Todo comenzó con la crítica de Rial a las declaraciones de Baby tras el femicidio de Micaela García. Entre la catarata de misoginia, testosterona y machismo, Etchecopar dijo que una si nena "de 12 años sale mostrando las tetas, con un tatuaje, y haciendo trompita; hay una provocación".

Pero el intento de descargo ante esta frase que justifica la violencia machista –y por la que fue denunciado en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual– terminó en una crítica hacia Jorge Rial .

"Yo nunca dije ni diría que la mujer está buscando. ¿Cómo voy a decir semejante boludez? Y no me canso en todo el programa de desmentirlo. Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que no digo y quieren que haya dicho", dijo Baby durante su programa de radio El Ángel del Mediodía.

Pasó que mientras Baby explicaba la intención de sus palabras en la radio, en uno de los televisores ubicado en el estudio se veía Intrusos. En él, fueron repudiadas sus declaraciones

Minutos más tardes, en el portal de noticias que dirige Rial se leía "De Cordera a Etchecopar: el oscuro club que justifica a los violadores".

Entonces Baby arremetió contra su colega: "Decime, vos como papá de dos nenas, ¿en qué estás en desacuerdo con lo que dije? A lo mejor me equivoco. Disculpame pero, sinceramente, ¿dónde está el Pelado Cordera acá dentro? Al final creo que dije a la nena de 12 años no hay que dejarla salir en pelotas a la calle porque siempre hay un degenerado. Voy a pasar el audio para que escuche Rial y que la gente opine. Si estoy equivocado pediré disculpas y si no que me pidan disculpas a mí. Yo creo que es mejor esto que vender mujeres y que te lo perdone un juez federal. O mejor que vender en una revista a una mina en pelotas para que te llamen y te la pidan".

"Yo nunca lleve a mis hijas a pasear con putas por Europa. Nunca les hice la vida imposible a mis hijos, ni los expuse para tener publicidad. Conmigo no te metas porque para mí no existís. Y no trates de instalar una idea en la sociedad porque estás enojado con (Agustina) Kämpfer. Si vos tenés vocación de cornudo, yo no (…) Te dejó tu mujer, te dejó Kämpfer, te dejó la Niña Loly. Rial, tenés que tener un poco de vergüenza. No podés hablar de la gente, hablá de vos", continuó.

La respuesta de Jorge Rial llegó minutos después: "No voy a hablar porque sé que estás mal psicológicamente. La vida te puso cosas muy jodidas que ojalá no le toque a nadie nunca pero tenés que dejar de tratar de putas a todas las mujeres o meterte con mis hijas. Hay límites Baby que tenés que tener".

Y siguió: "No voy a entrar a este juego de responderte porque sería rebajarme. Entiendo todo el dolor y sé que no sos mal tipo. De todas maneras sabes que no hace falta que yo te defina. Estás en un momento desequilibrado y alguna vez pase por ahí. Te voy a dar un consejo: pedí ayuda, porque no sólo hundiste tu carrera sino que te estás hundiendo como persona"