Denunciaron a Baby Etchecopar por justificar la violencia machista

En el registro, levantado de su programa en Radio 10, Etchecopar señala: "Si tu hija de doce años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación, porque no es casual que de golpe aparezcan tantos violadores".

A partir de un audio difundido por el programa "Crónica anunciada", que se emite por FM La Patriada, donde se puede escuchar la frase pronunciada por Etchecopar, el repudio social no tardó en llegar y miles de personas en las redes sociales criticaron al conductor por su comentario machista, a quien ya le suspendieron tres funciones de su show teatral como consecuencia del rechazo generado en el público.

