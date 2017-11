Renunció el protagonista de Transparent por denuncias de acoso sexual

Jeffrey Tambor, protagonista de la serie Transparent, de Amazon, renunció al conocerse dos denuncias en su contra por acoso sexual que fueron rechazadas enérgicamente por el artista.

"Ya he dejado claro mi profundo arrepentimiento si alguna de mis acciones fueron malinterpretadas por alguien como agresivas, pero pensar que yo acosé deliberadamente a quien sea es simple y llanamente falso", dijo el actor a través de un comunicado que reproduce la agencia EFE.

Tambor acotó que “dada la atmósfera politizada que parece haber afectado” al set de la serie le resulta imposible “regresar a Transparent”.

Ganador del Emmy y del Globo de Oro, el artista sostuvo además que "encarnar a Maura Pfefferman en Transparent ha sido uno de los mayores privilegios y de las mejores experiencias creativas de mi vida".

Las acusaciones contra Tambor fueron hechas por actrices Van Barnes y de su colega Trace Lysette, lo cual ya había motivado que Amazon estudiara la posibilidad de encarar la quinta temporada sin él.

Semanas atrás, el presidente de Amazon Studios, Roy Price, había dimitido por una denuncia similar proveniente de la productora Isa Dick Hackett, de la serie The man in the high castle.