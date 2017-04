“Resucito” el hit religioso de “Despacito”

"Despacito" es el tema de los autores españoles Luisito y los hermanos Llandres que popularizaron Luis Fonsi y Daddy Yankee hasta convertirlo en uno de los clip de habla hispana más reproducido en la historia de YouTube.

Ahora Luisito y Llandres realizaron la versión religiosa “Resucito” en cuyo coro se puede escuchar a los interpretes cantando: "Resucito, que me crucifican, pues yo resucito, yo morí por ti y por todos tus amigos y entré en tu vida mediante los cursillos” y siguen: “Resucito que me crucifican, pues yo resucito, fui a Jerusalén montado en un burrito pero al tercer día la lié un poquito” y terminan: “Pedrito, Pedrito, ya cantó el gallito, y tu me has negado poquito a poquito. Te hago esta esta promesa, tú ten la certeza, de que sobre esta piedra construiré mi iglesia".

La versión original fue remixada por muchos famosos del mundo, entre los que se encuentran cantantes, deportistas y actores. Hasta Justin Bieber y Enrique Iglesias se sumaron a la moda del “Despacito”.