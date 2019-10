Este miércoles a las 21, en el Centro de Convenciones de City Center Rosario (avenida Circunvalación y bulevar Oroño), el cantante canadiense Richard Marx presenta A Full Night Of Hits. The Concert, una noche repleta de éxitos.

Con más de 30 millones de discos vendidos en todo el mundo, la historia se inicia de la mano de su álbum debut, Richard Marx, que llegó al octavo puesto del chart Top 200 de Billboard y generó cuatro singles Top 5 –“Hold On To The Night” y “Don’t Mean Nothing”, entre ellos– que le valió una nominación al Grammy como Mejor Intérprete Masculino de Rock.

El sucesor, Repeat Offender (1989), fue aún más exitoso: debutó en el primer puesto y fue cuádruple platino junto a los singles “Satisfied” y “Right Here Waiting”.

Cuando Rush Street y Paid Vacation se convirtieron en discos de platino, Marx alcanzó siete años de triunfos que desafiaba la historia de la música pop-rock.

A día de hoy, es el único artista masculino de la historia que alcanzó el Top 5 de los charts de Billboard con sus primeros 7 singles.

El 8 de julio de 2014, lanzó su octavo álbum, Beautiful Goodbye, el último a la fecha.

La de este miércoles es la segunda presentación de Richard Marx en Rosario.