Ricky Martin se bajó los pantalones y mostró la cola en escena

Ricky Martin se bajó los pantalones y mostró la cola. Fue en un escenario montado en la ciudad de Las Vegas. Todo ocurrió durante uno de los ensayos del cantante que se prepara para una serie de doce conciertos como “residente” en la citada ciudad, desde el 15 de marzo hasta el 3 de junio.

El fotógrafo y director Walid Azami, que retrata todo lo que sucede en esta nueva residencia, capturó al astro junto en el momento en que sus glóteos asomaban.

Ricky participará del espectáculo All In, donde interpreta 21 de sus grandes éxitos, entre ellos “Livin’ La Vida Loca”, “Shake Your Bon Bon”, “Cup of Life”, “La Bomba”y “Vente Pa’Ca”, entre otros.

“Cuando comencé el trabajo de @ricky_martin quería capturar un lado de él completamente diferente al que ningún otro fotógrafo había capturado… Supongo que ¿esto califica como eso? Sólo quería una imagen memorable tipo las de Rolling Stone. ¿Cómo lo hice fans de Ricky? ¿Un nuevo lado?”, se preguntó el fotógrafo junto a la imagen donde se ve la cola de Ricky en primer plano.