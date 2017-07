Roció Oliva viajó a Dubai para reconquistar a Maradona

Desde hace un tiempo Rocío Oliva y Diego Maradona rompieron su relación sentimental, así lo confirmó el propio crack del fútbol a los medios de comunicación. Pero al parecer todavía no está dicha la última palabra y en busca de una reconciliación Oliva se subió a un avión y se fue a Dubai.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo