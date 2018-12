Santiago Del Moro se despidió de Intratables con una impactante confesión: ¿quién lo reemplazará?

Después de cinco años al frente del programa, Santiago del Moro se despidió de “Intratables”. El joven conductor considera que cumplió un ciclo y seguramente tendrá nuevas propuestas para continuar su carrera. Pero antes de irse, hizo una impactante confesión sobre la noche que el tocó entrevistar a Mauricio Macri. Además, se filtró el nombre del periodista que podría reemplazarlo en el programa que se emite por el canal América.

Con emoción, Del Moro recordó la entrevista que le hizo a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos el 9 de agosto de 2017 y reveló que, tan solo un rato antes de aquel encuentro, se enteró de que su mujer había perdido un embarazo.

"Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también: lo bueno y lo malo. Me emociono, quiero ser fuerte pero ese día… Era un embarazo muy reciente, de poquitas semanas. Se fue a hacer la primera ecografía y yo me iba llorando a hacer la nota", comenzó con su relato el conductor.

"Me llamó y las cosas que se me pasaban por la cabeza… Porque me habían elegido para hacer esa nota. Tenía toda la presión del medio, de mis compañeros y de la gente puesta en eso así que llegué a Olivos en esa circunstancia. Me dije que soy un profesional y la hice. Fue un momento muy doloroso", aseguró, con lágrimas en los ojos.

Luego se despidió de sus compañeros, de los directivos del canal y de la audiencia: "Hoy a la tarde se me cayeron un par de lágrimas y me dije: «Hace cuánto que no lloro, la p… madre». Estoy terminando un ciclo como lo empecé: bien".

Según publicó Infobae, el encargado de conducir “Intratables” a partir de 2019 sería el periodista Diego Leuco, hijo de Alfredo Leuco. Otros advierten que Pablo Vilouta podría tomar la posta.