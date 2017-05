Siete canciones para recordar a Chris Cornell

I am the highway, Audioslave

Like a stone, Audioslave

Con ambas bandas tuvo grandes éxitos a los que hay que sumarles algunas de las canciones de sus dos discos en solitario, así como los de su época como líder de Temple of the dogs.

Su voz ronca y profunda fue una de las señas de identidad de Soundgarden desde su formación en 1984 hasta su separación en 1997. También de la de Audioslave que formaría luego junto a Tom Morello, de Rage against de machine.

