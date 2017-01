No uno, sino dos alacranes encontró Silvina Luna en la casa que habita en Carlos Paz. Ya fuera de peligro de una posible picadura y con los arácnidos en un frasco, la modelo y actriz publicó la foto en Twitter.

