Hace unos días, More Rial aniquiló a Agustina Kämpfer, ex pareja de su papá e hizo referencia a la causa procesal que involucra a la periodista que también estuvo en pareja con Amado Boudou.

La joven que recientemente terminó su relación con Facundo Ambrosioni, dijo que está muy enojada con Kämpfer: "Ahora que tiene un hijo podría pedir perdón por las cosas que hizo", consideró.

Sin embargo, la panelista de Nosotros a la Mañana no se quedó callada, aunque no le dedicó un posteo exclusivo para More Rial sin que fueron comentarios en respuestas a sus seguidores.

Desde Nueva York, escribió: "Tarda en llegar y al final, al final... HAY RECOMPENSA. Esta foto me lleva a esa estrofa de Zona de Promesas, temón de G. Cerati. Me hace pensar justamente en eso, en las esperas que se hacen sentir y que al convertirse en hechos nos hacen saber que valió la pena cada segundo de perseverancia. A mí me pasó al formar mi propia familia, lo siento muy claramente. ¿Y a vos? ¿Cuál fue tu recompensa que tardó en llegar? Te leo".

Pero lo más filoso fue cuando una de sus seguidoras le consultó sobre lo dicho por Morena, que la "odiaba" y que se "burló de su obesidad", según publicó Diarioveloz.com.

Ante esto, Agustina Kämpfer lanzó sin anestesia: "Su resentimiento, su odio y su narcisismo no son un tema en mi vida". Y en otra respuesta tiró "pobrecita, es una delirante".

Y otra seguidora le consultó: "Hola Agus, ¿es verdad eso que dijo la hija de Rial? No puedo creer que te hayas burlado de su obesidad".

"Hay que tener la cabeza muy podrida para pensar algo así, pero gracias por peguntar", cerró determinante Kämpfer.