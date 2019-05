Sol Pérez quiere tener más cola y más cadera

Sol Pérez brindó una entrevista en la que dio a conocer algunas impresiones sobre su cuerpo y su carrera. Hasta se animó a fantasear con quién protagonizaría un film erótico.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, la ex Bailando habló en El show del espectáculo, el programa radial de Ulises Jaitt. Sol se refirió a su experiencia en el programa de Marcelo Tinelli y justificó su ausencia este año porque ”tengo mucho trabajo".

"Es un programa hermoso pero en la vida siempre hay facetas. Si me llamaban lo hubiese pensado. Pero quería ir por otro lado. Cuando te encasillás después es difícil salir. Está bueno ir rotando hacer cosas distintas y darle descanso a la gente porque no quiero que me encasillen como mediática. El Bailando me enseñó y ayudó, ahora quiero ir por el lado periodístico, la conducción. El medio es complicado para las que nos gusta sacarnos fotos más sexies", comentó la ex chica del clima.

La joven quien luce habitualmente su figura en el perfil de Instagram y cada posteo recibe miles de Likes, admitió que le gustaría tener más cola y más cadera.

La ex participante del Bailando reveló a quién elegiría si la convocaran para hacer una película erótica. "Me gustaría hacer una película erótica con Diego Ramos. Si tengo que tocar cuerpo…la paso bomba. Me encanta él…", reveló la ex Bailando en El show del espectáculo.

En otro orden, en lo últimos días, Sol mostró su felicidad ya que fue tía por primera vez. "Sos lo más hermoso que ví en mi vida. Te amo, te deseo lo mejor del mundo y que seas feliz", expresó en el epígrafe de la foto que subió.

Su colega, Melina Lezcano, cantante de Agapornis no dejó pasar el momento y la felicitó: "El mejor papel del mundo es el de la tía. Muchas bendiciones y a disfrutar".