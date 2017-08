Sol Pérez sufrió un grave accidente de tránsito: "Casi me mato"

La chica del clima de TyC, Sol Pérez, sufrió un grave accidente automovilístico cuando se dirigía a trabajar este martes a la mañana. La joven dijo que salvó su vida gracias a los airbag.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la mañana, cuando la participante del Bailando se dirigía al canal en su Peugeot 206 y fue embestida por una camioneta Toyota en la zona de Villa Adelina, en Buenos Aires.

En diálogo con Teleshow la joven aseguró que los airbag le salvaron la vida y solo tuvo algunas lesiones en la cabeza y la mano. "Estaba yendo a trabajar a las cinco y media de la mañana. Estaba por la zona de Villa Adelina. Iba por la calle Indio y me faltaba una cuadra para agarrar Mitre. De repente, salió una camioneta Toyota de una calle cortada. Yo venía a su derecha, es decir que tenía paso. Puse los frenos, pero no llegué a hacerlo porque el piso estaba mojado. Me hice mierda, me saltaron los airbag, casi me mato".

La chica del clima también aclaró que “por suerte no fue nada. Me golpeé la cabeza y tengo un poco raspada la mano” y detalló que su vehículo quedó destruido por el fuerte impacto. “Yo no llevaba el cinturón de seguridad, pero ya aprendí. La saqué barata", concluyó Sol Pérez.