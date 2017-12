Steven Tayler abrió un refugio para víctimas de abusos en EE.UU.

“Janie's Got a Gun” ("Janie tiene un arma") es una de las canciones que Aerosmith incluyó en el disco Pump (1989) y cuya letra habla sobre una chica abusada sexualmente por su padre.

Con esa canción en la cabeza es que comenzó a trabajar en la posibilidad de abrir un refugio para para niñas y adolescentes abandonadas o que han sufrido abusos. La posibilidad es un hecho, se llama Jane’s House (“la casa de Jane”) y está emplazada en Atlanta, Estados Unidos.



“Es algo en lo que estuve pensando desde que escribí «Janie's Got a Gun». No sabía quién era Janie o por qué tenía un arma, pero la voz dentro de mi cabeza me decía: «seguí adelante»”, contó Tyler durante la inauguración del citado centro.

Después de apoyar a diversos organismos, en 2015 Steven abrió la Fundación Janie y se asoció a Youth Villages para ayudar a mujeres en riesgo.

“Nunca compuse una canción tan hermosa como Janie’s House (La casa de Jane)", escribió Tyler en su posteo de Instagram.

“¡Nos llevó dos años hacerlo! Estoy pasando el día con estas chicas.. ¡estoy muy orgulloso de ellas! Estoy aliviado de que tengan un espacio seguro para ser quienes son, para convertirse en maravillosas mujeres jóvenes que harán grandes cosas en el mundo”, sostuvo.

La apertura no fue con el tradicional corte de cinta roja sino de un lazo armado con la unión de los característicos pañuelos que usa el vocalista de Aerosmith en los shows (y en la vida).

Tyler, de 69 años, es padre de tres mujeres y de un hombre.