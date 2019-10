“Sweet Child O' Mine”, primer corte del disco debut de Guns N' Roses Appetite for Destruction, se convirtió en el primer video musical de la década del 80 en cruzar la frontera de las 1.000 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Según informaron desde la red social de videos, los Guns ya eran dueños del primer puesto del video musical más reproducido entre aquellos editados en la década de 1990, con “November Rain” acumulando más de 1.200 millones de vistas.

El video de “Sweet Child...” adelanta así en el ranking a otros hits de los 80 como “Take On Me” de A-ha (944 millones de visualizaciones), “Girls Just Want to Have Fun” (786 millones), “Every Breath You Take” de The Police (700 millones) y “Billie Jean” de Michael Jackson (694 millones).

Este nuevo récord marca la vigencia de la banda nacida en Hollywood y liderada por Axl Rose que, tras el regreso en 2016 de Slash y Duff McKagan, sus históricos guitarrista y bajista respectivamente, recorr. el mundo con su gira “Not in This Lifetime”.

Axl y compañía llegarán también a Argentina el próximo año, donde encabezarán el Lollapalooza 2020 que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

El grupo se presentó en el estadio de Rosario Central en octubre de 2016.