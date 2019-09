En la previa de la coregrafía de Sofía Morandi y Nicolás Merlín, La Faraona Martín Cirio irrumpió en el estudio del Súper Bailando 2019 el último jueves. Ya en la pista del certamen de ShowMatch, continuó el ida y vuelta con Laura Fidalgo que comenzó en redes sociales.

“Te amo, sos una gran bailarina, pero no tenés mucho humor”, le dijo el humorista

“Acá tengo que mantener la seriedad. Pero fuera de acá podemos hablar y te vas a enterar cosas de mí que te van a sorprender”, la integrante del BAR.

Para sellar las pases, La Faraona le dio un curioso regalo: una pera para enema.

Cuando finalizó el programa, Fidalgo y Cirio se encontraron en los pasillos de ShowMatch y tuvieron un tenso cara a cara que fue registrado por la cámara de LAM.

"Lo del enema habla de la persona que da el regalo. ¿Te parece sano el humor de una persona que hace bullying?", preguntó Laura.

"Yo diría que se saque un poco la parroquia de encima y se aggiorne", retrucó La Faraona.

"Éxitos, ojalá que llenes teatros", le dijo la bailarina.

"Hace dos años lleno teatros", replicó el humorista.

"Ese es el objetivo, me parece buenísimo. Vení al camarín y hablamos", sacó pecho Fidalgo.

"Obvio. ¿Por qué estás enojada?", indagó Cirio.

"No estoy enojada, no me gusta la falta de respeto. Si me das el enema en el camarín, lo hacemos juntos. No tengo problema", arremetió Laura.

Y agregó: "No me causa gracia su humor, pero lo respeto. Ahora, cuando me faltan el respeto…".

.

"No entiendo cómo un enema es faltar el respeto", señaló Cirio.

"No, es algo medicinal y está muy bien. Te hace una limpieza colónica, te mejora la piel, es bárbaro. Me encanta. Háganle la nota, que aproveche, es su momento", improvisó la bailarina.

"Perdón, esa chicana no", acusó recibo La Faraona.

"¿Vos venís todos los días al Bailando? No. A vos te sirve esto. Nosotros venimos todas las semanas. Tengo escuelas, gira...", concluyó Fidalgo.