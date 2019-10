La bailarina Lourdes Sánchez habló este lunes en Los Ángeles de la mañana desde el hospital donde se recupera tras ser intervenida de urgencia, una operación en la que su vida corrió riesgo.

La también panelista del ciclo envió un video en que agradeció las muestras de cariño recibidas. "En estos momentos un o se da cuenta que es muy querida", expresó.

"El viernes la pasé muy difícil. Estuve acá con todos mis conocidos y mi marido que yo no sé qué haría sin ese hombre. De verdad es el mejor hombre que me pudo haber tocado para vivir. Lo que pasó él, pobrecito, fue tremendo", explicó Lourdes sobre su pareja Pablo Prada, productor de ShowMatch.

"Yo no me enteré nada, estaba dormida, pero fue una operación muy heavy, donde en principio iba a ser una hora y terminó durando cinco horas porque encontraron una infección muy grande en el útero que me estropeó todas las trompas y me tuvieron que sacar las trompas. Esa infección llegó hasta el apéndice y me lo tuvieron que sacar. Y si quizás esperaba otro día más quizás era otro el cuento porque era muy grave la situación", contó Sánchez sobre al intervención.

"Actuaron rápido y salió todo muy bien por suerte. Estoy acá, recuperándome. Los extraño. Espero que muy prontito nos vemos. Por ahora son quince días de reposo así que voy a hacer todo lo que me digan los médicos para recuperarme rápido", cerró la bailarina confirmando que volverá a la pista del Súper Bailando 2019 y al programa que conduce Ángel de Brito.