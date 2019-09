Sinopsis

Conscientes de que la vida y los planes pueden cambiar de un momento a otro, que el destino es una fuerza poderosa que entrelaza a quienes parecieran ser los más distantes, los protagonistas de esta conmovedora historia tendrán que sanar las heridas a través de la lealtad, el perdón y el amor para alcanzar la verdadera felicidad.

“Un dolor en el pecho me recordaba que estaba rompiendo las promesas que alguna vez le hice y con las que había vivido desde hacía tiempo, las mismas que marcaban nuestra relación, primero como amigos y luego como novios.

También sentía que me estaba traicionando, a pesar de no estar haciendo algo malo o no tener la intención de dañarla. La gente cambia, yo estaba cambiando”.

Editorial Montena