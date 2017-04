Un uruguayo dirigirá el spin-off de la película Laberinto

De momento, no hay fecha de inicio de filmación debido a compromisos previos de Álvarez.

La nueva película estará ambientada en el mismo universo creado por Henson (su hija Lisa es productora) pero contará con nuevos personajes, y no hay intención de usar tecnología digital para “revivir” a Bowie.

Las últimas novedades en torno al proyecto revelan que el cineasta uruguayo Federico Álvarez –el mismo de No respires– es el elegido para dirigir el rodaje.

