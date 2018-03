El actor Arnaldo André se refirió a los límites de los besos en ficción, polémica que surgió por el caso de Juan Darthés, denunciado por acoso sexual por algunas actrices. En ese sentido, contó cómo besaba durante las grabaciones de sus novelas. Finalmente, brindó algunas consideraciones sobre la mujer.

Según publicó el sitio Ratingcero.com, André, quien fue galán de famosas novelas en los años ochenta y noventa –su mayor éxito fue “Amo y señor” con Luisa Kuliok, a quien cacheteó en varias escenas– se refirió a los besos de ficción: “En mi época, yo besaba con todo, no con la lengua pero sí con el cuerpo. Nunca hubo problemas con eso. Es de cada uno. El límite es la incomodidad del otro”, remarcó André.

“Una vez en Venezuela una actriz se quejó porque le mordí un labio, luego fui a pedirle disculpas y ella aceptó”, contó.

Sobre la denuncia de Calu Rivero contra Darthés por acoso, el actor indicó: “Me siento mal porque son colegas, sobretodo Juan, que quiero tanto. No me he comunicado con él. No me puedo meter en estas situaciones que surgen ahora, porque no lo entiendo”.

Y en diálogo con “Agarrate Catalina”, agregó: “No sé si hoy sería posible el humor de Olmedo, poniendo a la mujer como objeto y eso generaba risa. Igualmente, a mí nunca me gustó eso. Creo que hay que ensalzar a la mujer en lugar de usarla, hay que pensar en la madre, la esposa y las hermanas”.