Otra actriz denunció a Juan Darthés por acoso sexual

La actriz y cantante Anita Coacci denunció a Juan Darthés por acoso sexual. La artista fue compañera de elenco del actor en Gasoleros (1998-1999) y el hecho que narró en una carta que publicó en su cuenta de Facebook ocurrió durante la filmación de la ficción de Pol-ka. Por su parte, Darthés tildó el escrito de "falso" y "absurdo".

La denuncia de Coacci se suma al testimonio de las actriz Calu Rivero que aseguró que se sintió acosada por Darthés también durante las grabaciones de una novela.

"Estoy aguantando y conteniendo el decir o no decir y se acabó. Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no sólo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu R. y a todas las mujeres que deben existir y se callaron", comienza el escrito de Coacci que es sobrina de Susana Rinaldi.

"Yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder. Pero hoy me terminé de cansar. Yo soy mujer y soy feminista y no me voy a callar más", continúa el texto.

En la acusación, Anita reveló detalles de lo sucedido: "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba, yo escuchaba siempre. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó, su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco".

"Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar", sostuvo Coacci en el comunicado en el que dio cuenta del sufrimiento y el miedo que aquel episodio le reporta aún hoy. "Mientras escribo, tiemblo. Porque se que al apretar publicar se puede llegar a venir una montaña en maremoto encima mío".

"Basta de justificar, apañar, defender y callar ante estas situaciones que tienen que terminar de una buena vez", reclamó la actriz en el escrito. "Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante ni quiero cubrir de algún u otro modo a una sociedad e industria que sigue siendo machista y en la que nos rodean personas que bajo su poder creen que pueden hacer con nosotras lo que quieran".

Horas más tarde, Juan Darthés se comunicó por mensaje con la producción de Todas las tardes, el programa que conduce Maju Lozano, y desmintió los dichos de la actriz.

"Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer", aseguró el protagonista de Simona.