Ya deberían llamarla Charlotte “Photoshop” Caniggia

Charlotte Caniggia no puede con su genio. No sólo se somete a habituales cirugías estéticas, sino que también usa y abusa del programa Photoshop para corregir partes de su cuerpo que, supuestamente, no la tienen conforme.

La última de la mediática hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia tiene que ver son su viaje de placer a Brasil con amigas.

En una de las fotos que subió a las redes sociales, su cintura parece que va a quebrarse de tan finita.

"Al carajo con el Photoshop, ¡la amo!", "Ni Michael Jackson se animó a tanto", "Demasiado obvio", "Se le fue la mano", "Aflojale", "No sé si me molesta más la pésima edición de la imagen o el pelo", "¿Ve las fotos que va a subir o lo hizo a propósito?" y "Tenés cintura de avispa y cerebro también", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes.