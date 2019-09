Dos departamentos ubicados en Derqui y Donado fueron baleados en la madrugada de este lunes. Uno de los inmuebles está ubicado en el primer piso y el otro en el segundo piso. "No sé si se equivocaron de persona, de dirección. Tengo miedo", dijo la dueña de uno de las viviendas atacadas.

Según comentó la propietaria del departamento del primer piso a El Tres, este lunes escuchó "un ruido", miró por la ventana junto con su pareja y no vieron nada. "Cuando me levanto a las 6 para llevar a los chicos a la escuela veo madera por todos lados. Me puse a barrer. Mi marido se había ido a trabajar. Le dije que había maderitas (sic) y me dijo que había dos disparos en la puerta", relató.

"Hay cuatro disparos en mi casa. Uno que está abajo, pasó (al interior). Tengo dos criaturas. Tengo miedo. Mi marido vivió toda su vida en el barrio. La verdad es que no entendemos el por qué. Nunca molestamos a nadie, no le debemos nada a nadie", agregó.

La mujer expresó que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) le comentó que los disparos fueron directos a su casa. "A la señora de arriba también. No sé si se equivocaron de persona, de dirección", finalizó.