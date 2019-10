El caso del ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe, Mariano Valdés, herido de bala el pasado 9 de septiembre en la autopista a Buenos Aires es un espiral que no para de agravarse. Este viernes, los fiscales de Rosario confirmaron que Valdés tenía aquel día un bolso con “mucha metanfetamina” y que existe conexión con su antecesor en la fuerza, Marcelo Lepwaltz, ex comisario detenido en mayo por vínculos con el narcotráfico.

El periodista Hernán Funes difundió en Telenoche (El Tres) accedieron a una de las escuchas que prueban esa conexión entre ambos policías. Se trata de un audio registrado el 20 de septiembre, once días después de la extraña balacera en la autopista donde fue herido Valdés.

Lepwaltz, el anterior jefe arrestado en mayo, llamó por teléfono desde la cárcel en provincia de Buenos Aires a Valdés para hablar de lo ocurrido. No solo se expresa la confianza entre ellos (se saludan como “Lechu” y “Marianito”), también hablan de un departamento cuyas llaves Valdés debe dejar en manos de “Higinio”, quien sería el subcomisario Higinio Bellaggio, detenido junto a Valdés.

“Estoy enterado de todo lo que pasa”, le dice Lepwaltz en el audio que publica Rosario3. “Es de terror esto”, le responde Valdés. “Tenemos más mala suerte que la concha de la lora”, agrega el primero.

Lepwaltz da instrucciones sobre el manejo de un departamento. Le indica a su sucesor al frente de la Delegación Santa Fe de la Federal que deje las llaves del departamento a “Higinio” y que “en lugar de tu recibo de sueldo dejamos el recibo de sueldo de él”.

“Yo creo que en octubre salgo ya, así que después nos cruzamos y charlamos un poco”, agrega el ex comisario detenido por supuestas complicidades con el narcotráfico.

Más adelante, Valdés expresa su malestar por “un montón de boludeces que están hablando” sobre lo ocurrido el 9 de septiembre, cuando fue baleado. Critíca un artículo que habla de una supuesta “violación, abuso sexual” de él contra la oficial que lo acompañaba en el auto ese día. “¿Qué están escondiendo acá, qué están manejando acá?”, especula.

“Son unos putos los de la prensa, cualquiera”, le dice Lepwaltz. “Tienen que tener algún elemento, no te pueden desprestigiar así como así”, sigue con su queja Valdés.

“Te ensucian como mecánico de Lapa y gratis”, suma Lepwaltz y lanza un mensaje: “De alguna manera algo va a haber que hacer. Eso lo vamos a hacer juntos también. No sé si me entendés”. Y se despiden con un “abrazo grande”.

Cargando audio... Escucha entre los policías federales Valdés y Lepwaltz

La definición de los fiscales

Este viernes, en conferencia de prensa, la fiscal Natalia Benvenuto destacó que la cantidad de droga que llevaba Valdés en el bolso habría sido importante porque la pericia permitió detectarla a casi un mes de la balacera. Habló de restos de metanfetamina y también de extasis en un pantalón.

Además, el fiscal Matías Edery adelantó que el ex jefe policial se hablaba con su antecesor en la fuerza, que había sido desplazado por sospechas de complicidad con narcos. “Son escuchas que nos permiten efectuar una conexión. El vínculo (entre Valdés y Marcelo Lepwaltz) existe y está constatado”, aseveró.

En mayo último, Lepwaltz fue detenido junto con otros cinco funcionarios de la Policía Federal, por vínculos con el narcotráfico. Estaban bajo la lupa de la Justicia por una denuncia por delitos como encubrimiento triplemente agravado, falsificación de documento público y sustracción de elementos probatorio en relación a distintas causas.

Valdés asumió justamente en lugar de Lepwaltz, y ahora descubrieron que ambos mantenían un vínculo. De hecho, el llamado se dio el día del allanamiento a la sede de la fuerza federal en Santa Fe.