La empleada de una juguetería de la zona sur afirmó este jueves que fue víctima de un robo armado por parte de un sospechoso que es parecido al hombre que es buscado por varios casos de abuso sexual en comercios y la vía pública. "Es él, es igual", dijo con respecto a la imagen que se viralizó a través de las redes sociales sobre el fotofit del violador.

En diálogo con el periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), Juliana que relató que este miércoles abrió el negocio y a los diez minutos, cuando "estaba por hacer un té", un hombre golpeó la puerta del local. "Era este sujeto. Lo reconocí porque ya había venido hace como diez días atrás a comprar. Le abrí confiada de que era un cliente más", agregó.

"En un momento dijo que iba a pasar (por el comercio) más tarde. Después se levantó el buzo, tratando de mostrarme que tenía un arma. Me dijo que no me iba a hacer nada. Pidió plata, pero no había, yo recién abría. No me tocó en ningún momento", expresó la joven.

"Fueron como diez minutos. Para mí fue mucho más. Cuando me pidió la plata me pidió que me arrodille y que le dé el celular. Lo vio, lo quiso desbloquear. Me pidió que lo desbloqueara y que le anotara en un papel el código", amplió.

La víctima del robo contó que fue a hacer la denuncia del robo del teléfono para que le bloquearan la línea, ya que presume que pudo haberse comunicado o tomado contacto con la información de su agenda. "Estuvo con mi Whatsapp", remarcó.

"Creí que se iba. Me paré y él se dio vuelta. Me preguntó dónde estaba el baño. Me dijo que vaya y me quedara ahí, que no saliera. Lo vi nervioso, tenía las pupilas dilatadas", subrayó.

Juliana añadió que este jueves su jefe le preguntó si el ladrón era parecido al de la imagen del sospechoso por varias violaciones, ya que la descripción que ella había dado coincidía. "Fue chocante. Es él. Es igual. Cuando entró como cliente estaba sin capucha. Adentro se puso la capucha y sólo le veía los ojos", concluyó.