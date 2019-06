Hay un barrio de la zona oeste de Rosario en el que los autos suelen “amanecer” sobre cuatro tacos. Los vecinos dicen que son cada vez más frecuentes los robos de las ruedas de vehículos que quedan estacionados en la calle durante las noches. Además, sostienen que están “desprotegidos” y que la Policía “ni siquiera” les toma “las denuncias”.

Este panorama es el que padecen los vecinos de Carriego al 1000, en el denominado barrio La República.

Nicolás, uno de los afectados, contó en De 12 a 14 (El Tres) que “en la madrugada de hoy se levanta mi papá temprano y le avisan que el auto estaba apoyado sobre tacos porque les faltaban las ruedas”.

El joven deslizó: “Yo no sé si se hacen por encargo como se comenta en el barrio”. Y agregó: “La Policía nos dijo que puede ser por encargue, el tema de las autopartes o de las gomerías”.

Ignacio, un trabajador del barrio, contó su experiencia: “A mí me pasó lo mismo el sábado pasado; me levanté para ir a trabajar y me encontré con el auto sin las ruedas”.

“Yo soy vendendor viajante, así que imaginate el daño que me hacen”, añadió el muchacho.

Una vecina precisó que “roban herramientas, las baterías de los autos, las ruedas; a mi vecino también le robaron la moto”.

Por último, se quejaron: “Estamos a la deriva, no tenemos protección porque la policía ni siquiera te toma de denuncia”.