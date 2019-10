Un hombre que ofrecía pañuelitos por calle San Luis entró con esa excusa a un local, pero en verdad quería quedarse con el dinero de la caja. Huyó con 300 pesos y dos celulares. Ocurrió a plena luz del día en un horario de mucho tránsito y actividad en los negocios. Comerciantes de la zona reclaman mayor seguridad.

Según informó el programa De 12 a 14 (El Tres), el robo ocurrió este miércoles a las 12.30 en un local de ropa de San Luis al 1400. A esa hora ingresó un hombre con una bolsa llena de paquetes de pañuelos descartables que ofreció a la encargada del negocio. Sin embargo, el hombre no pretendía vender nada sino quedarse con la recaudación.

Después de algunos minutos de charla, el ladrón –que quedó filmado por las cámaras del lugar– hizo gestos como si tuviera un arma en la cadera y le exigió el dinero de la caja. Luego encerró a la empleada en un ascensor y tomó los 300 pesos que había en ese momento. El delincuente escapó con dos celulares también.

"Me di cuenta enseguida que no tenía nada –contó indignada la víctima–, me dio bronca que no haya tenido nada y me haya robado igual". Su compañera, por su parte, reclamó mayor presencia policial: "Hace rato que no hay policías en calle San Luis".