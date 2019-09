“Si gano sé que los primeros años de mi gestión serán difíciles porque recibiré una economía diezmada”. Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, se sentó otra vez en los estudios de TN y respondió las preguntas de unos de los periodistas más críticos con el kirchnerismo, Joaquín Morales Solá, a quien le dijo que Cristina es “una perseguida política”.

“El gobierno redujo a la mitad el Producto Bruto Interno (PBI)”, sostuvo el ganador de las Paso, y repitió que pagará la deuda externa.

Además, dijo que en un país que produce “comida para 400 millones de personas” es “inadmisible que haya hambre”.

Fernández reveló lo que le comentó al presidente Mauricio Macri en una conversación privada: “Le dije que me parecía necesario poner un feriado bancario ante la situación económica, pero lamentablemente se fueron 3 mil millones de dólares. Luego sí implementaron controles cambiarios”, recordó quien confirmó que se presentará en los debates presidenciales.

También se refirió al Poder Juicial: “La Justicia no funciona como Dios manda sino como ordena el poder de turno, pero no voy a hacer política en los Tribunales. Para mí, Cristina (Kirchner) es una perseguida política. Yo me voy a ocupar del trabajo, la deuda y el hambre”, manifestó.