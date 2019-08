Alfredo Casero grabó un video que compartió en redes sociales tras la victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. A lo largo de unos 15 minutos, el actor analiza los resultados y expresa su sorpresa por la definción de las Paso.

“El peronismo no existe, son todos 4 de copas”, señaló. "Que Cristina de Kirchner sea la vicepresidenta del presidente que todos sabemos que el año pasado hablaba mier.. de la ex presidenta, esto está pasando y no somos boludos", dijo el actor.

"La gran tenacidad de Porota lo tengo que reconocer. Está acompañados de un pueblo que se olvida del pasado reciente. Me extraña que me dieran un Norte de lo que van a hacer, que Kicillof me diga qué plan de obra tiene, por ejemplo", agregó.

Y explicó con tono de preocupación: "Son casi 15 puntos. Es un desastre lo que pasó, realmente no lo puedo creer. Si esto termina siendo populismo donde todos tengan que laburar para que el Estado pague, ¿qué va a pasar? Mirá que los venezolanos también decían lo mismo".

"Manéjense con cuidado, piensen para la la próxima vez", pidió y siguió hablando a la cámara por unos 10 minutos más. “Vamos a ir a default, vamos a tener quilombo, puede subir mucho el riesgo país”, enumeró y siguió: “Ni me duele el culo por esto, me dolía antes, me terminó haciendo mierda (…) Estoy en España porque busco trabajo, nunca voy a vivir del Estado”.

También consideró que “en octubre les van a romper el culo la gente se va a empezar a dar cuenta de lo que no van a poder cumplir”. Su exposición completa: