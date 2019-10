"La corrupción miente, mira para otro lado y mata”. Con esta frase contundente, el candidato a diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, llamó a todos los ciudadanos de la provincia a apoyar el proyecto político que encabeza el presidente Mauricio Macri el próximo domingo, en las elecciones generales. “La corrupción miente porque oculta información para beneficiar a los amigos del poder con sobreprecios; mira para otro lado ante las graves consecuencias que genera, y mata, porque prioriza el negocio y no la calidad de una obra ni el bien común”, sentenció Angelini. En ese sentido, sostuvo que “el próximo domingo, los argentinos vamos a decidir si queremos volver a convivir con la corrupción” y añadió que “poner a la Argentina de pie en realidad es decirle nunca más a estas maniobras fraudulentas, porque si los bolsos de López y el dinero millonario de los famosos cuadernos se hubiesen invertido en educación, salud y obras, estos tres años hubieran sido muy diferentes”. No obstante, Angelini admitió que durante la actual administración “hubo errores que el propio presidente ha reconocido para no volver a cometerlos”, pero apuntó que “la diferencia es que el Kirchnerismo no sólo no reconoce sus errores pese a que dejó más de 30% de pobreza después de 12 años de gobierno, sino que además continúa demostrando su ADN prepotente y autoritario, que no podemos tolerar si queremos salir adelante”. “Entendemos, sin duda, el enojo de mucha gente por la situación económica y por el esfuerzo que han realizado durante estos años; este gran esfuerzo que hicimos no fue en vano, sirvió de mucho para crear las bases de la Argentina que nos merecemos”, afirmó Angelini. Por esta razón, el referente de Juntos por el Cambio pidió “no dejar atrás todo lo que se ha logrado después de décadas de sufrir problemas estructurales que nadie se había animado a cambiar”. Y agregó: “Es cierto que estos cambios conllevan un costo, pero el president. Macri lo ha asumido porque nuestra prioridad es el futuro. Por eso, ésta es una elección donde vamos a decidir entre un proyecto político emparchador con recetas de corto plazo o un proyecto de futuro, con crecimiento real a partir del 2020”. Para finalizar, Angelini remarcó: “Tres años y medio es poco tiempo en Argentina para erradicar todos los vicios y problemas que se generaron durante mucho tiempo, pero realmente lo estamos haciendo entre todos, con absoluta transparencia, sin corrupción y diciendo la verdad”, resaltó. “Hoy empezamos a ver obras de las que años atrás nadie se ocupó; hoy hay una lucha contra el narcotráfico que años atrás nadie daba; hoy las provincias tienen superávit gracias a que Nación respeta la coparticipación”, destacó y concluyó: “Estamos en un momento histórico; en estas elecciones vamos a definir con qué valores queremos vivir y qué país queremos dejarles a nuestros hijos y nietos”.