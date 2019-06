El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la acusación de haber recibido coimas, en un expediente derivado de la causa de los cuadernos donde se investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante su gestión, informaron fuentes judiciales.

El magistrado además dictó un embargo por $11.502.000.000 a la ex presidenta y en el mismo expediente procesó a Julio De Vido, al ex secretario de Obras Publicas José Lopez, el financista Ernesto Clarens y los ex funcionarios de Vialidad Nelson Periotti, Sandro Férgola, Hernán Passacantando y Germán Nivello.

Por otra parte, fueron procesados varios empresarios mientras que otros recibieron la falta de mérito, como el hermano del presidente de la Nación, Gianfranco Macri.

La causa, conocida como la cartelización de la obra pública, comenzó por los dichos de arrepentidos.

Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Según la investigación que desarrolla el juez Bonadio, desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Wagner explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos.