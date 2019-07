La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a referirse a la crisis económica, la inflación y la caída del consumo y afirmó: "Sorry, pero hoy con la comida estamos igual que Venezuela".

"No lo digo yo, lo dice la FAO, que en 2014 había sacado aquel informe que Argentina había llegado entre los países de hambre cero. Ahora nos marca a Guatemala, Venezuela y Argentina. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela? Sorry, hoy con la comida estamos igual que Venezuela", dijo este sábado desde Mendoza.

La ex presidenta destacó que los argentinos ahora compran menos pan, carne y leche que durante su gestión e ironizó sobre el debate que desató al hablar de la segundas y terceras marcas. Dijo que se refirió a la "leche que no es leche y el queso que no es queso". "Máximo dice Cadorna. Pindonga y Cuchuflito es de los más grandes", comentó según citó Clarín.

"Que nadie se haga el tonto. Que las segundas marcas son cuando las grandes marcas deciden bajar los precios y darte algo de menor calidad. Y salieron todos a hacer una defensa de no se sabe qué cosa", añadió la compañera de fórmula de Alberto Fernández.

Durante un acto por la presentación de su libro "Sinceramente", Cristina señaló: "Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltratato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas".

Por otro lado, la ex mandataria afirmó no entender "cómo algunos salen a militar el ajuste y demuestran falta de solidaridad", informó Télam.

"Estos son capitalistas pero para ellos, después todos son proletarios. Nosotros queremos volver a la movilidad social ascendente, que todos puedan llegar a profesional y a clase media. No pedimos demasiado", agregó.

También contrapuso que "convencieron a los trabajadores que pagaban muy poco de tarifas" pero al mismo tiempo "dicen que los empresarios pagan demasiados impuestos".

Cristina presentó el libro "Sinceramente", en un acto que también significó el respaldo a la postulación de su colega en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, a la gobernación de Mendoza.