La candidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández, cuestionó este sábado a la administración de Cambiemos al señalar que "ellos, que vinieron en nombre de las instituciones, las avasallaron todas".

La ex presidenta afirmó que "el Congreso no funciona, no hay sesiones", en un acto en la Universidad Nacional de La Matanza.

"Este gobierno tiene que hacer un esfuerzo para ponerle un punto final al endeudamiento y que nunca más nos vuelvan a endeudar", dijo la senadora nacional.

Para Cristina, "ellos (por los actuales funcionarios), que vinieron en el nombre de las instituciones, las avasallaron a todas".

"Al Poder Judicial, al Congreso que no funciona, no se abre, no hay sesiones. Todas las medidas que nosotros tomamos fueron remitidas al Congreso", comparó.

"Hay que, de algún modo, asegurar que esto no vuelva a pasar. No puede ser posible que en un país de las características de Argentina estemos siempre en la misma situación, como el cangrejo, volviendo para atrás", dijo.

La candidata vice junto a Alberto Fernández añadió: "Me parece muy bien lo de la Emergencia Alimentaria, pero necesitamos políticas. Y trabajo, el trabajo como gran organizador de la sociedad".

"La Argentina que viene es una Argentina difícil, compleja, pero tenemos una gran ventaja: tal vez nunca en un periodo histórico estuvo tan cerca una política de la otra"