La senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este jueves su libro Sinceramente en un colmado salón Metropolitano de Rosario. Una multitud se acercó a las inmediaciones del predio para acompañarla y el parque Scalabrini Ortiz se vio desbordado. De hecho, el evento culminó cuando dentro del salón mostraron las imágenes del exterior con los militantes coreando “Vamos a volver”. “Ustedes terminaron el acto”, dijo la ex mandataria.

Cristina arribó minutos antes de las 17 y mantuvo un breve contacto con dirigentes del peronismo santafesino que asistieron a la disertación. El formato de la presentación fue similar al utilizado en Santiago del Estero: diálogo entre su autora y el escritor Marcelo Figueras.

En la charla, distendida y de unos 45 minutos, la ex presidenta repasó varios temas de los expresados en las páginas de Sinceramente y también algunas cuestiones de la coyuntura, como los 20 de junio en Rosario y una mención al acto que este jueves encabezó en un club de zona sur el presidente Mauricio Macri. Aunque cuestionó sus palabras contra Hugo Moyano, Cristina no lo mencionó.

"¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista?", se preguntó.

Rosario y Belgrano

La ex presidenta hizo varias menciones a Rosario y a Manuel Belgrano en el comienzo. Dijo, como varias veces lo hizo en la ciudad que “Manuel Belgrano” es su “prócer favorito”. “Los recuerdos que tengo de los 20 de junio en Rosario son maravillosos”, expresó en el inicio de su alocución.

También recordó el día que Jorge Bergoglio fue designado Papa. “Me preparé para ir a Roma, nunca tuve ninguna duda que tenia que ir a Roma”, expresó Cristina Kirchner.

Cristina y el escritor Marcelo Figueras en Metropolitano. (Alan Monzón/Rosario3)

El recuerdo de Néstor Kirchner

El momento más emotivo ocurrió cuando Figueras le recordó a Néstor Kichner y ella relató el vínculo con el ex presidente desde la juventud. “La idea no era que me hagas llorar”, le dijo Fernández de Kirchner a su interlocutor.

Sobre Néstor Kirchner dijo que “era un tipo que veía mucho mas allá de lo que podía ver algún otro”.

Néstor era profundamente popular; yo siempre fui mucho más clasemediera

“Néstor era profundamente popular, descreía de todo caretaje. Yo siempre fui mucho más clasemediera. Lo recuerdo como esas personas que la historia rara vez repite. Tuve la suerte de compartir con él vida, familia e hijos. Aunque no lo tengo, eso no es poca cosa”, indicó.

El salón Metropolitano estaba colmado para escuchar a la ex presidenta. (Alan Monzón/Rosario3)

El acuerdo con el FMI

Por otra parte, la ex presidenta recordó que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue el 20 de junio del año pasado.

“A quién se le ocurrió firmar con el FMI un 20 de junio ¿Lo hicieron a propósito? Un préstamo de 57 mil millones de dólares con el FMI el día que recordamos a la bandera. A lo mejor entienden la patria de otra manera”, expresó la senadora nacional.

También cuestionó que se la mencione como alguien que “maneja” a otros hombres en la política. “¿Nadie dice que lo maneja Christine Lagarde al actual presidente?”, manifestó.

“Si vos defendés al pueblo, te matan. Te pasan por encima, no te lo perdonan nunca más. Si además te enfrentás a los capitales internacionales, ahí definitivamente te convertís en enemigo de esos poderes”, dijo la ex mandataria.

También hizo mención a las cadenas nacionales y aseguró que no se arrepiente de aquellos actos de su gobierno.

“No me arrepiento de las cadenas nacionales pero quédense tranquilos que una vicepresidenta no habla por cadenas nacionales”, dijo con ironía.