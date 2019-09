Esta semana comenzarán a definirse los detalles de los debates presidenciales, que ya tienen fechas reservadas para los domingos 13 y 20 de octubre.



Un consejo asesor formado por representantes de universidades y de la sociedad civil viene trabajando desde hace meses con la Cámara Nacional Electoral (CNE) para la organización de los encuentros que –por primera vez– serán obligatorios en Argentina.



Una vez finalizado el escrutinio definitivo de las Paso del 11 de agosto, la CNE convocó para el próximo jueves 5 a los seis candidatos presidenciales –o representantes de sus fuerzas políticas– que superaron el piso del 1,5% de los votos en las primarias y quedaron habilitados para competir en las presidenciales.



Ellos son los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernández; de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri; de Consenso Federal, Roberto Lavagna; del Frente de Izquierda y de Trabajadores, Nicolás del Caño; Unite por la Libertad y la Dignidad, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión.



Entre los integrantes del consejo asesor se encuentran la titular de Transparencia Internacional, Delia Ferreira; la directora ejecutiva de CIPPEC, Julia Pomares; el director de la Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín (UNSAM), Marcelo Cavarozzi; la titular de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barberi; el dirigente social Juan Grabois y el sociólogo, Atilio Borón, entre otros.



En la primera reunión del próximo jueves se comenzará a consensuar con las distintas fuerzas políticas la organización de los dos debates, lo que implica decidir la modalidad, los temas y los moderadores que tendrán los encuentros, según informaron fuentes de la CNE.



En cuanto a los periodistas que conducirán los encuentros, se tendrá en cuenta la paridad de género –habrá un hombre y una mujer en cada uno de los debates–, mientras que las propuestas de nombres propios se pedirían a los medios de comunicación y podrían inclinarse por conductores de noticieros de la televisión de aire.



En total se deberán elegir tres duplas –para los debates del 13, el 20 y uno más en el caso de que haya segunda vuelta– y luego se definiría por sorteo qué encuentro le corresponderá conducir a cada equipo.



Otro tema es la definición de las reglas del debate y la modalidad de participación de los postulantes; es decir, si habrá exposiciones unipersonales o interacción entre los candidatos; y concretamente los temas sobre los que se indagará la opinión de los distintos representantes de las fuerzas políticas.



Desde la Cámara aspiran a que todas las decisiones se tomen por consenso entre las fuerzas participantes, pero en caso de que no haya acuerdo definirá la CNE, como autoridad de aplicación.



Por su parte, el consejo asesor puede formular sugerencias y aportes pero sus opiniones no son vinculantes.



La primera de las instancias de debate se llevará a cabo el domingo 13 en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, en tanto que el segundo se efectuará el domingo 20 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el mismo recinto que se utilizó para el debate durante la campaña de 2015.



En el caso de que alguna fuerza política no concurra a la audiencia convocada para el jueves, se entenderá como una negativa a participar del debate, lo que derivará en la sanción de no otorgarle espacios de publicidad audiovisual durante la campaña electoral.



Además, el espacio físico que Ie hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes, para marcar su ausencia durante la realización de los debates.