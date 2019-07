De un ex presidente a otro ex presidente hoy fallecido. Eduardo Duhalde, el hombre que se hizo cargo de la conducción del país después de la crisis de 2001, recordó a Fernando De la Rúa, el ex mandatario radical que murió este martes. Dijo que “se fue un demócrata” y tuvo gentiles palabras para De la Rúa. Y se animó a hacer una confesión: “Sus gestos torpes, de los que muchos se mofaban, se debían a que estaba fuertemente medicado”, confesó.

Duhalde habló con el periodista Alberto Lotuf en el programa A Diario (Radio 2) desde Brasil, donde está “superando un cuadro de fuerte estrés”, según detalló el propio dirigente justicialista.

“Con De la Rúa estuve muy conectado en el último tiempo; antes de venir para Brasil hablé con su abogada para entregarle en mano mi último libro, pero no pude hacerlo”, contó.

Consideró que De la Rúa “era un hombre de la democracia, un hombre que tenía sus ideas, pero no es momento para hablar de éstas. Todos estamos de paso”.

Acerca de los gestos y movimientos un tanto torpes que tenía De la Rúa (como aquel recordado momento en que equivocó la salida en el programa de Marcelo Tinelli), Duhalde señaló: “Yo también en su momento me quejé del trato que se le hacía en los medios, poniéndolo en ridículo”.

E hizo una confesión reveladora: “Los que estábamos cerca de él, sabemos que estaba muy medicado, por eso tenía esas actitudes que parecían de torpe; eso lo puedo certificar, no reaccionaba”, relató.

Después, Duhalde destacó que con la muerte de Fernando de la Rúa “realmente se fue un demócrata”.

“De la Rúa se cayó porque el Estado no estaba bien; la renuncia de Chacho (Álvarez) lo dejó herido en un ala”, describió el ex presidente.

Duhalde remarcó que “es muy difícil de tolerar la presidencia, las situaciones críticas son muy difícil de soportar. En mi caso, a mí me atendían seis médicos para poder sobrellevarlo”.

“Pensar cómo nos van a recordar, es muy difícil. Las nuevas generaciones piensan en el futuro, no creo que nos recuerden mucho”, concluyó.