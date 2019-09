El intendente de Rufino, Natalio Latanzzi, defendió este jueves su postura de no pagarle un aumento salarial a los concejales este año y, ante una presentación judicial de los ediles en su contra, señaló que no tiene los fondos.

"Que reclaman donde quieran y crean conveniente pero la realidad es que plata no hay", dijo Latanzzi en el programa A diario (Radio 2).

"El presupuesto anual del Concejo para este año era de 5 millones de pesos y estamos cumpliendo con esa partida, mes a mes se destina la parte correspondiente", empezó el mandatario.

El problema, según Latanzzi, es que "el Concejo puede establecer sus dietas por resolución interna" pero "nosotros tenemos que cumplir con obligaciones de acuerdo al ingreso que tenemos".

El intendente señaló que el presupuesto de 5 millones de pesos anual implica un sueldo de "entre 40 y 50 mil pesos por mes por concejal" pero que no puede cumplir con el incremento dispuesto.

"Ellos llevaron los 5 millones de pesos que teníamos definido para este año a 8 millones de pesos y no tenemos de donde sacar esos 3 millones. Salvo que aumentemos los impuestos a los vecinos para que los concejales encuentren un confort y vivan de la política", cuestionó.

Latanzzi aseguró que debe "atender el equilibrio" de las cuentas municipales y que todavía está pagando deudas de la gestión anterior. Dijo que el Concejo no debe "extorsionar al Ejecutivo". "Yo no entro e. la negociación de cambiar figuritas, del me das esto por aquello", amplió.

"Ellos cambiaron el presupuesto del Concejo sin consensuar con el Ejecutivo y lo declaramos nulo porque no hay ingresos para pasar de 5 millones a 8 millones", dijo el intendente.

"¿Lattanzi no va al supermercado?"

La concejala María Ana Menghini, junto a sus pares del Concejo de Rufino, denunció al intendente por no cumplir con el presupuesto municipal vigente. Señaló que Latanzzi pone en riesgo el normal funcionamiento del cuerpo y lo "desfinancia".

"El intendente Lattanzi no cumple con el presupuesto de este año, enviando menos dinero del que la normativa indica, al Concejo Deliberante, al Hospital Samco, a Bomberos Voluntarios y a los Jubilados municipales", expresó.

Menghini, del Frente Progresista, afirmó que el mandatario de Cambiemos y todos los miembros de su gabinete cobran en tiempo y forma abultadas dietas, las que anualmente ascienden a 25 millones de pesos, informó el sitio Política de Santa Fe.

El intendente, reelecto en junio pasado para un nuevo mandato, respondió en Radio 2 que el gana 88 mil pesos pero solo retira "20 mil pesos para gastos y el resto lo deposito para que se realice la Expo Agro".

La concejal Menghini también criticó ese punto: "No me me queda claro como hace Lattanzi para vivir con 20 mil pesos, ¿no va al supermercado? Parece que el intendente considera que la política es solo para los ricos".

El concejal Daniel Bellizza se sumó a la polémica: "Tenemos el intendente más caro del mundo, se la pasa viajando y el 70 por ciento de esos viajes son para negocios personales. Los rufinenses le pagan la nafta, como ahora que anda por el departamento en campaña electoral".