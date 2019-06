Este lunes se llevó a cabo la marcha Ni Una Menos en todo el país que recuerda el femicidio de la adolescente Chiara Páez, convertida en símbolo y grito contra la violencia de género. El senador nacional y candidato a gobernador santafesino, Omar Perotti, expresó su acompañamiento a la movilización con un posteo en color celeste, el color que representa a las agrupaciones que están en contra del aborto legal. Y se generó tal revuelo en las redes que el rafaelino tuvo que salir a pedir disculpas. Como senador nacional, Perotti se había abstenido de votar sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso.

Este lunes Perotti compartió en sus redes sociales el eslogan Ni una menos, en letras blancas sobre fondo celeste y con la “a” de “una” en la forma de la bota santafesina. El posteo pronto se multiplicó en las redes y se viralizó en los chats de WhatsApp. El celeste es el color relacionado con la campaña “Salvemos las dos vidas”.

Aunque la marcha Ni Una Menos no necesariamente es una movilización a favor del aborto –su razón de ser es concientizar sobre la violencia de género–, a muchos les pareció que la elección del color no fue la acertada ya que los abortos clandestinos muchas veces terminan en la muerte de la mujer que no desea ser madre. Podría haber usado, esgrimieron, el color violeta del feminismo. “Hay un candidato daltónico”, se leyó en Twitter.

Fue tal el rechazo al posteo que el propio Perotti tuvo que salir a explicarse. “Deberíamos haber dejado de lado el color de mi campaña provincial por el de la campaña #NiUnaMenos. Es un error que asumo personalmente, nuestra única intención fue acompañar”, tuiteó.