La diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió dijo que Alberto Fernández es capaz de traicionar a Cristina Kirchner.

"Pensar que Alberto, que estuvo con (Domingo) Cavallo, que fue uno de los que más desocupación causó en el país, hoy hable de ocupación, la verdad es para llorar de la risa" , cuestionó la dirigente en una entrevista con el canal de noticias LN+, donde también afirmó que "el rol de Alberto Fernández es el indulto a quienes delinquieron durante el kirchnerismo, incluso los empresarios de los cuaderno".

Carrió sostuvo que el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo "es capaz de traicionar a Cristina, esto lo saben muy bien, pero ella sólo quiere el indulto".

En otro tramo de la entrevista, la dirigente oficialista enfatizó: "Estoy harta de la Argentina. Yo le pido a la sociedad que dé un paso adelante, si volvemos atrás la verdad que creo es una antigüedad, ya no hablemos de la corrupción, es una grosería, una vulgaridad. No hay tipos más vulgares que los Fernández".

"¿No se les ocurrió nunca a votarme a mi de presidente y votan a esto?", planteó Carrió, quien agregó: "He perdido mucho el respeto a nosotros como sociedad, y a mi misma también como sociedad y argentina, nosotros nos humillamos y nos faltamos el respeto. Perdimos la dignidad. No se puede vivir sin dignidad, se puede vivir pobre, pero no sin dignidad".