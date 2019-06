Con todos. Los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantenían encuentros con referentes del gobierno nacional y de la oposición. Por un lado, el presidente Mauricio Macri tenía previsto mantener una audiencia con Christine Lagarde, directora gerenta del organismo, en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón. En tanto, el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo otro encuentro con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en las oficinas de la ciudad de Buenos Aires. El mismo delegado también recibía a Roberto Lavagna.

Macri con Lagarde en Japón

La reunión de Macri y Lagarde fue confirmada por la directora de Comunicaciones del organismo multilateral, Camila Andersen, en Washington.

Andersen sostuvo que Macri y Lagarde se encontrarán en Osaka e "intercambiarán visiones sobre las prioridades políticas mientras continúa la IV° revisión del programa financiero acordado con el FMI".

En la habitual conferencia de prensa de los jueves, en la sede del organismo en la capital norteamericana, Andersen declaró que "el FMI ve importantes progresos en las cuentas fiscales y externas".

El encuentro se producirá en el marco de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón en el cual los mandatarios intentarán sacar una declaración conjunta que busque neutralizar los efectos una guerra en el comercio mundial.

La Argentina y FMI tienen firmado un acuerdo stand by por el cual el organismo dio asistencia financiera al país por 57.300 millones de dólares, a 3 años, para equilibrar sus cuentas externas y fiscales.

El programa acordado con el FMI contiene entre otros puntos la reducción del déficit primario a 1,3% en 2019 y equilibrio fiscal primario en 2020.

También apunta a fortalecer la autonomía del Banco Central para establecer las metas de inflación, con una anticipación de tres años, en consulta con el Ministerio de Hacienda.

Otros puntos del acuerdo son bajar a cero las transferencias del BCRA al Tesoro, el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central y el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la carta orgánica del organismo que refuerce su autonomía, entre otros puntos.

Este proyecto ya fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y se encuentra en la Cámara de Senadores, aunque se desconoce por qué razón aún no ha comenzado su tratamiento.

La reunión entre Macri y Lagarde será la primera luego de que la directora del FMI admitiera a comienzos de este mes que "el organismo subestimó la delicada situación económica y que el freno a la inflación llevara más tiempo del estimado originalmente".

Mientras tanto, el director del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, se encuentra en Buenos Aires, donde mantuvo una reunión con Alberto Fernández para analizar las perspectivas económicas, tras las elecciones de octubre.

El organismo también tenía en agenda una reunión con el precandidato Roberto Lavagna.

El encuentro con Fernández

Alberto Fernández, mantuvo la reunión con el funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la cual planteó "reformular los acuerdos" del gobierno con el organismo internacional de crédito y agregó que, en caso de ganar las elecciones, buscará "estabilizar la economía para poder crecer y pagar nuestras deudas".

"Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo", afirmó Fernández a través de un extenso comunicado, tras reunirse con Alejandro Werner, en sus oficinas porteñas de la calle México.

Fernández además sostuvo que el gobierno "no cumplió con el propósito de reducir la deuda y la inflación, recuperar el crecimiento, generar empleo y combatir la pobreza".

Y, señaló que si logra imponerse en los comicios de octubre, como presidente buscará "estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas".

También detalló que le dijo al funcionario que le preocupa "la situación creada por las políticas y la ineficiencia del gobierno" y además "le he puesto de relieve lo mucho que me llama la atención la complacencia del FMI ante resultados tan negativos".

Fernández reiteró en la reunión con el Fondo que "la Argentina vive desde hace tiempo en un default encubierto que no asoma solo por la asistencia del FMI en favor de la continuidad de políticas muy nocivas para el desarrollo argentino".

"El acuerdo stand by aprobado para Argentina tuvo el propósito de financiar un programa macroeconómico que lograra reducir la deuda pública y la inflación, recuperando el crecimiento y la generación de empleo para combatir la pobreza y eso no se cumplió", agregó.

Sobre el encuentro, el precandidato presidencial destacó que se celebró en "un marco de absoluto respeto" y dejó en claro que fue solicitada por el propio Fondo Monetario.

En números, planteó que desde la firma del acuerdo "Argentina ha recibido US$ 39.000 millones y, en ese lapso, salieron del sistema financiero US$ 23.160 millones por la formación de activos externos de libre disponibilidad y US$ 6.920 millones por salida de inversiones especulativas extranjeras, lo que en total representa una fuga neta de dólares que superan los 30.000 millones".

En ese sentido, fustigó: "Semejante realidad, que desfinancia a la Argentina y abre paso a un juego perverso que permite que se constituya un valor artificial del dólar, choca claramente con lo establecido en la normativa del FMI".

Durante el encuentro, sostuvo que "las condiciones a las que nos llevó la política económica de Mauricio Macri son graves" porque "los próximos gobiernos deberán afrontar vencimientos por más de 150 mil millones de dólares en condiciones financieras de extrema debilidad".