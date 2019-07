De campaña en Santa Fe junto al gobernador electo Omar Perotti , el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que le “encantaría” debatir con Mauricio Macri y advirtió que las políticas del actual gobierno generaron que cuatro millones de personas de clase media pasaran a ser pobres. Además, sugirió que en caso de ser presidente invitará a María Eugenia Bielsa a ser parte de su equipo.

"Debatiremos con todo gusto, me encantaría”, desafió Fernández, y agregó: “Espero que Macri no mienta, su campaña está guionada y no hay respuestas”.

“Lo que vengo a pedir a los santafesinos es que cambiemos esta historia; no me importa que sean peronistas, socialistas o hayan votado a Cambiemos”, enfatizó el candidato. Y dijo que lo que le “preocupa” es que “todos entendamos el riesgo que corremos”. En ese marco, habló de dos modelos en pugna: “Un país productivo y otro que genera inflación y pobreza”.

“Esa es la coyuntura que tenemos todos los argentinos y bienvenidos sean los que quieran sumarse”, remarcó y habló de la necesidad de “corregir lo que se hizo mal”, incluso en las gestiones kirchneristas.

“Estoy convocando a todos los argentinos. No pregunto de dónde vienen sino dónde quieren ir”, insistió.

Fernández se mostró orgulloso del acompañamiento de Omar Perotti y también de María Eugenia Bielsa.

“De Omar soy amigo desde hace muchos años. Cuando llegamos en 2003 (al gobierno nacional) descubrimos una Intendencia que funcionaba de maravillas, y siempre propusimos seguir el modelo Rafaela”, recordó.

Y sumó sobre María Eugenia Bielsa: “Que nos acompañe es gran alegría porque su integridad moral es enorme. Sería muy grato que sea parte de un gobierno en futuro, porque es una mujer de enorme valor, enorme capacidad. Los santafesinos tuvieron la suerte enorme de decidir entre estos dos grandes dirigentes”.