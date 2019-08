El presidente Mauricio Macri cerró este martes la campaña porteña con un discurso enérgico y una frase que casi inmediatamente se convirtió en meme. El mandatario se mostró muy desenvuelto y eufórico, como pocas veces se lo ha visto.

Casi al borde de las lágrimas, Macri recordó los problemas que le tocó enfrentar en sus primeros años como jefe de Gobierno.

.

"¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá?", preguntó en el centro del escenario circular, mismo formato que usó para el cierre de campaña del lunes en Rosario.

.

"La primera lluvia, los botes en Juan B. Justo y me llevan a una conferencia de prensa…Y los periodistas, implacables, me preguntaron «¿qué va a pasar?». Y les digo que estamos proyectando una obra que está bajo tierra. Y me preguntan: «¿el año que viene qué va a pasar?»".

"Entonces les dije «basta», el año que viene se va a volver a inundar y dentro de dos, se va a volver a inundar, dentro de tres, se va a volver a inundar y dentro de cuatro… ¡No se inunda más!, ¡No se inunda más, carajo!", gritó exaltado.