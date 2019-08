Luego del aplastante triunfo del precandidato del Frente de Todos, Axel Kicillof, sobre la precandidata del oficialismo y actual gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la funcionaria brindó una conferencia de prensa en la que analizó los resultados, de cara a las generales de octubre.

En principio, Vidal agradeció a los fiscales de su espacio político y a quienes la acompañaron con su voto. También se dirigió a los que le dieron la espalda en las urnas.

“Los que no nos eligieron nos dieron un mensaje y cuando se pierde hay que escuchar el mensaje que dicen las urnas. Hubo quienes nos dijeron «no estoy conforme; esto no es lo que esperaba o no fue suficiente». A ellos les digo que no me voy a cansar de recorrer esta provincia escuchándolos, porque reconocer errores no es una debilidad sino una fortaleza”.

En relación con una posible autocrítica tras los resultados de las Paso, la dirigente respondió: “Podemos equivocarnos. No tenemos la verdad revelada, pero no sería serio hacer una autocrítica a 24 horas de la elección. Estamos preocupados por lo que está pasando. Lo conversamos en la reunión de gabinete”.

En otro tramo de su diálogo con periodistas, Vidal prometió acompañar a las familias que más lo necesitan, cuya situación económica “se ve agravada con la devaluación de hoy” y anticipó “medidas que se anunciarán en los próximos días”.

Respecto del posicionamiento del oficialismo de cara a las generales de octubre, la gobernadora bonaerense admitió que “hay una posibilidad más baja de que Cambiemos siga gobernando”.