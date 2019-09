El sindicalista camionero Hugo Moyano aseguró que el movimiento obrero quiere que el presidente Mauricio Macri “termine el mandato, como corresponde, porque es lo que dice la democracia”, y dijo que no ve que haya posibilidad de un estallido como el de 2001.

Entrevistado por Luis Novaresio en su programa Debo Decir, dijo que Macri debe gobernar hasta el 10 de diciembre a pesar de que “no tuvo la capacidad de resolver los problemas ni para entender cuál era la política para evitar que pase lo que está pasando”.

“En lo económico está muy complicada la cosa, pero en lo social es diferente y distinto de la crisis del 2001, recordemos que hubo muchas muertes en las movilizaciones en distintos lugares del país”, dijo el referente camionero.

Además, agregó que el próximo gobierno deberá “alentar los consumos masivos que realizan los trabajadores”: “Si los salarios no alcanzan, pasa lo que está pasando hoy, la gente pasa necesidades extremas”.

En cuanto a su reconciliación con CFK, el secretario general indicó: “Lo que está pasando ahora es mucho más grave de lo que discutimos en su momento, antes era el mínimo no imponible, y hoy que no se sigan perdiendo fuentes de trabajo y que no siga cayendo valor adquisitivo el salario”.

“El futuro gobierno, que seguramente va a ser Alberto, va a tener que sentar a todos los sectores y actores sociales para poner las cartas sobre la mesa”, resumió.