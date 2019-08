El gobernador electo Omar Perotti evaluó que el resultado electoral del domingo muestra la incapacidad del gobierno nacional para consolidar un proyecto a pesar de haber contado con todas las herramientas para hacerlo. Opinó que la disparada del dólar de este lunes “no fue gran sorpresa”. Habló de la necesidad de apostar a la unidad, de seguir construyendo “con humildad” una mayoría que garantice la victoria del Frente de Todos en octubre.

Sobre el cimbronazo en los mercados de este lunes, Perotti se refirió en contacto con Radiópolis (Radio 2) a los movimientos especuladores que “desgraciadamente en la Argentina” siempre actúan en coyunturas de incertidumbre.

“A nadie le conviene que a la Argentina le vaya mal y que se deterioren sus reservas. Nadie va a cambiar en un mes lo que no pudo consolidar en casi cuatro años, lo que aquí cabe es cuidar a la Argentina no deteriorando una situación económica”, sostuvo y agregó: “Se necesita liderazgo y fortaleza de equipo para sobrellevar una situación tan difícil”. En tal sentido, apeló a la responsabilidad institucional de Mauricio Macri como presidente y dijo que "el desafío más grande es no seguir generando divisiones”. “La tarea de unidad es enorme”, aseguró.

Por otro lado, Perotti vaticinó una mayor distancia electoral entre Macri y Alberto Fernández en octubre, en buena medida generada por la propia actitud del presidente tras las Paso.