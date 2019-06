La vicegobernadora electa de la provincia, Alejandra Rodenas, repasa la jornada intensa del domingo y mientras se prepara para su nuevo rol en Santa Fe, espera la llegada de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves a Rosario. Aunque no dio definiciones sobre las candidaturas presidenciales, dijo que el PJ santafesino dialoga con el partido a nivel nacional para que “la unidad sea el camino”.

En diálogo con el programa Hoy es siempre todavía (Radio 2), la ex jueza y actual diputada nacional peronista dijo que recibió la invitación para ir el jueves al salón Metropolitano donde Cristina vendrá a presentar su libro “Sinceramente”.

“Me llegó la invitación y seguramente estaremos acompañando”, dijo Rodenas y aclaró que el evento tendrá algunas particularidades ya que no se trata de un acto político sino de la presentación de un libro. Sin embargo, no descartó un saludo con la ex mandataria. “Seguramente habrá algún tipo de contacto”, adelantó.

Por otra parte, dijo que este domingo electoral “fue un día muy emotivo” y anticipó que el PJ santafesino apoyará la unidad nacional del peronismo.

“La idea de la de unidad es de tolerancia, de respeto. Trabajamos por y para la unidad”, expresó la legisladora santafesina.

“Estamos dialogando con el PJ a nivel nacional y la unidad va a ser el camino. El candidato será el que surja de esa unidad porque está claro que nos oponemos al modelo de Cambiemos a nivel nacional”, concluyó la diputada nacional y futura vicegobernadora de Santa Fe.