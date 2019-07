El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso que las "congresistas demócratas progresistas" que nacieron fuera del país "vuelvan" a sus países "y ayuden a arreglarlos" en vez de criticar a su gobierno, una declaración tildada por la oposición de "racista", "xenófoba" y "cruel".

"Me resulta muy interesante ver a las congresistas demócratas progresistas, que originalmente vienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe, y los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (cuando siquiera funcionan), decir en voz alta y con desprecio al pueblo de Estados Unidos, la nación más grande y poderosa sobre la Tierra, cómo se debe manejar el gobierno", escribió en su Twitter.

"¿Por qué no se vuelven y arreglan los lugares completamente rotos e infectados de crimen de los que vienen? Entonces sí, vuelven y nos muestran cómo se hace. Esos lugares necesitan mucho de su ayuda, deben irse ya. Estoy seguro que Nancy Pelosi estará muy contenta de arreglarles rápidamente sus viajes", agregó, en referencia a la líder opositora y presidenta de la cámara baja del Congreso.

La primera y más fuerte reacción llegó del llamado caucus progresista demócrata, uno de los subgrupos de la bancada opositora en el Congreso.

Este sector de los demócratas le pidió a la dirección partidaria que inicie formalmente un juicio político para censurar al presidente Trump, un reclamo que los congresistas de este subgrupo le vienen haciendo públicamente a Pelosi hace meses.

"Usted es el experto en racismo y xenofobia. Su crueldad es enfermiza", sentenció la copresidenta del caucus, Pramila Jayapal, en su Twitter al anunciar la decisión del grupo.

"Nuestro procedimiento para la moción de censura no solo debe basarse en sus políticas crueles e indignantes, no solo en sus mentiras, sino en los hechos registrados de que usted, simplemente, no está capacitado mentalmente para sentarse en el principal cargo de esta tierra", agregó.

Aunque Trump no las mencionó por nombre, los principales medios estadounidenses coincidían hoy en que el ataque del mandatario estuvo dirigido a Jayapal, nacida en India; Rashida Tlaib, de ascendencia palestina, y Ilhan Omar, oriunda de Somalía.

"¿Quieren que le dé una respuesta al fracaso total y delincuente que tenemos por presidente? Él es la crisis. Su peligrosa ideología es la crisis. Es necesario un juicio político", sentenció Tlaib frente a la prensa.

El viernes pasado, Tlaib, junto a sus compañeras del caucus progresista Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna Pressley, presentaron ante la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes un duro informe sobre las condiciones que sufren mayores y menores de edad en un centro de detención de inmigrantes en el sur del país, no muy lejos de la frontera sur con México.

Pese a las marcadas diferencias que este grupo de congresistas ha tenido con Pelosi, la máxima líder demócrata en el Congreso las apoyó, aunque sin referirse a su pedido de juicio político.

"Cuando Donald Trump les dice a cuatro congresistas estadounidenses que 'vuelvan a sus países', no hace sino confirmar que su lema 'Que América Sea Grande de Nuevo' siempre ha significado 'Que América Sea Blanca de Nuevo'. Nuestra diversidad es nuestra fuerza", escribió la dirigente en Twitter.