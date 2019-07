Un video que publicó este martes Perfil, registrado por cámaras de seguridad de un restaurante porteño en septiembre del año pasado, muestra cómo el hoy candidato presidencial Alberto Fernández ante el ataque verbal de un hombre que lo interrumpió mientras comía con una mujer.

“Ladrón, chorro, vos defendés a la chorra, hijo de p…”, le gritó el desconocido. De acuerdo al relato que en su momento hizo el propio Fernández, posteriormente el hombre comenzó a gritar que había sido golpeado, cosa que el político desmintió.

Pero en el video se ve cómo Fernández se levanta de su silla y lo pechea con violencia.

“Andate, andate, dejame tranquilo”, fueron las palabras que pronunció Fernández ante el ataque, según su propio testimonio.

“Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será”, dijo el actual candidato kirchnerista a la Presidencia.

Según su reconstrucción del incidente, Fernández contó que el agresor lo empujó y se cayó al piso para simular que él le había pegado: "Estaba comiendo ahí,empezó a insultarme, me seguía, me invitó a pelear", relató a Perfil. "Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó'".

Ante la repercusión que tuvo la difusión del video, voceros de Alberto Fernández dijeron que querían hacer una aclaración: "El hombre insulta a los gritos mientras estaba con su mujer. 'El señor' que se tira al piso no quiso impulsar la denuncia a pesar de que fue convocado por el fiscal para que lo haga. Y eso fue porque él armo todo el quilombo y estaba borracho. Estuvo cinco minutos parado delante de Alberto y la señora insultando. La causa se archivó sin que este señor le imputara nada. La hija se acercó luego a pedir disculpas y el tipo no quiso hacerlo cuando se vio grabado".