“Este es un modelo basado en la renta financiera”

El presidente de Fisfe, Guillermo Moretti, aseguró que el modelo económico no está basado en el sistema productivo, advirtió que hoy las empresas están en “subsistencia” y que en el último año cerraron 240. "El problema no es el déficit fiscal, es el déficit de la balanza de pagos. Se aplicaron retenciones al campo y a la la industria, no se aplican impuestos a la renta financiera o compra de dolares y tampoco un arancel a la importación", indicó Moretti.